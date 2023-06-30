"Рух" виграв фінал весняного Кубка ДЮФЛ

"Рухівці" непогано розпочали гру, створили декілька небезпечних моментів. Проте матч перейшов у протистояння на зустрічних курсах. В одній з атак м’яч потрапив до "гірника" Науменка, який із меж штрафного майданчика пробив у дальній від воротаря Бакуса кут - 1:0.

Згодом півзахисника "Шахтаря" Шелекета навісив у карну зону львів’ян, і Безклейний головою переправи м’яч у сітку воріт - 2:0.

Такий перебіг подій не зламав "рухівців", які змогли повністю переломити гру після перерви. З перших хвилин другого тайму "жовто-чорні" пішли вперед, і така наполегливість дала плоди. Квас віддав передачу з правого краю, а Штокал уміло розпорядився м’ячем у межах штрафного майданчика - 2:1.

Далі "рухівці" проявили незламну волю до перемоги: знову Тарас Штокал, якого згодом визнали найкращим гравцем поєдинку, зрівняв рахунок більярдним ударом у кут воріт - 2:2.

У підсумку справа дійшла до післяматчевих пенальті, де підопічні Володимира Безуб’яка трималися твердо та не схибили жодного разу. Це і принесло перемогу львів’янам.

Засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський поділився своїми враженнями після перемоги юніорів у чемпіонаті України.

"Хочу перш за все подякувати нашим хлопцями за характер та справжній чемпіонський дух! Наші 17-річні вихованці Академії здобули перемогу над ровесниками з донецького "Шахтаря". Матч видався просто божевільним. Поступаючись після першого тайму з рахунком 0:2, "рухівці" зуміли перевернути гру і зрівняли рахунок! Дубль оформив Штокал! А в серії післяматчевих пенальті фортуна усміхнулась саме нашим юнакам! Попереду у багатьох гравців, які сьогодні стали переможцями, новий виклик - захищати кольори чемпіонської команди "Рух" U-19", - заявив Григорій Козловський.

Григорій Козловський - почесний президент "Руху", меценат і бізнесмен (фото: kozlovskyy.lviv.ua)