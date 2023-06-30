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"Рух" выиграл финал весеннего Кубка ДЮФЛ

Фото: ФК "Рух" выиграл финал весеннего Кубка ДЮФЛ (fcrukh.com)
Автор: Александр Мороз

ФК "Рух" U-17 выиграл в финале Кубка ДЮФЛ против донецкого "Шахтера" (2:2), сравняв счет в основное время. В серии послематчевых пенальти "желто-черные" вырвали победу (5:4) и одержали главный трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Руховцы" неплохо начали игру, создали несколько опасных моментов. Однако матч перешел в противостояние на встречных курсах. В одной из атак мяч попал в "горняка" Науменко, который из пределов штрафной пробил в дальнем от вратаря Бакуса угол - 1:0.

Впоследствии полузащитника "Шахтера" Шелекета навесил в уголовную зону львовян, и Безклейный головой переправил мяч в сетку ворот - 2:0.

Такое течение событий не сломал "руховцев", которые смогли полностью переломить игру после перерыва. С первых минут второго тайма "желто-черные" пошли вперед, и такая настойчивость принесла плоды. Квас отдал передачу по правому краю, а Штокал умело распорядился мячом в пределах штрафной - 2:1.

Далее "руховцы" проявили несокрушимую волю к победе: снова Тарас Штокал, впоследствии признанный лучшим игроком поединка, сравнял счет бильярдным ударом в угол ворот - 2:2.

В итоге дело дошло до послематчевых пенальти, где подопечные Владимира Безубьяка держались твердо и не промахнулись ни разу. Это и принесло победу львовянам.

Основатель футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский поделился своими впечатлениями после победы юниоров в чемпионате Украины.

"Хочу прежде всего поблагодарить наших ребят за характер и настоящий чемпионский дух! Наши 17-летние воспитанники Академии одержали победу над ровесниками из донецкого "Шахтера". Матч оказался просто сумасшедшим. Уступая после первого тайма со счетом 0:2, "руховцы" перевернуть игру и сравняли счет! Дубль оформил Штокал! А в серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась именно нашим юношам", - отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский – почетный президент "Руха", меценат и бизнесмен (фото: kozlovskyy.lviv.ua)

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Григорий КозловскийФутбол