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Рух вантажівок поступово розблоковується: яка ситуація на кордоні зі Словаччиною

Фото: Рух вантажівок на кордоні зі Словаччиною поступово розблоковується (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рух вантажівок на кордоні України зі Словаччиною поступово розблоковується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За інформацією прикордонників, представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке". 

З моменту припинення блокування станом на 09.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 - перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

Блокада кордону зі Словаччиною

Нагадаємо, 21 листопада словацькі перевізники після польських також почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород". Проте наступного дня кордон розблокували.

Після цього словаки ще декілька разів блокували кордон, вимагаючи повернути систему пропусків для України. Востаннє представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок 11 грудня.

Вчора, 14 грудня, кордон України зі Словаччиною частково розблокували. У пункті пропуску "Ужгород" відновили пропуск вантажівок до Словаччини.

Додамо, що на українсько-словацькому кордоні працює 5 пунктів пропуску. Два з них пропускають автотранспорт, два - залізничні, ще один - пішохідний.

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