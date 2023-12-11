Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Державної прикордонної служби України в Telegram.

Таку інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники.

Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. При цьому на виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують.

Прикордонники зазначили, що на цей час перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє-Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки.

При цьому пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

Блокада кордону зі Словаччиною

1 грудня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що словацькі перевізники розпочали блокаду кордону з Україною. Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Вишне Німецьке - Ужгород". Це була вже друга спроба словаків блокувати рух вантажівок в Україні.

Раніше прем'єр України Денис Шмигаль провів переговори із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Однією з тем обговорень стала угода про контроль на пропускних пунктах.

5 грудня стало відомо, що словацькі перевізники розблокували рух вантажівок.

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