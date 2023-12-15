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Движение грузовиков постепенно разблокируется: какая ситуация на границе со Словакией

Фото: Движение грузовиков на границе со Словакией постепенно разблокируется (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Движение грузовиков на границе Украины со Словакией постепенно разблокируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По информации пограничников, представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое".

С момента прекращения блокировки по состоянию на 09:00 15 декабря в направлении выбытия из Украины через пункт пропуска "Ужгород" оформлено почти 60 грузовиков, еще 1065 - находятся в электронной очереди на выезд из Украины.

Блокада границы со Словакией

Напомним, 21 ноября словацкие перевозчики после польских также начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород". Однако на следующий день границу разблокировали.

После этого словаки еще несколько раз блокировали границу, требуя вернуть систему пропусков для Украины. В последний раз представители союза перевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков 11 декабря.

Вчера, 14 декабря, границу Украины со Словакией частично разблокировали. В пункте пропуска "Ужгород" возобновили пропуск грузовиков в Словакию.

Добавим, что на украинско-словацкой границе работает 5 пунктов пропуска. Два из них пропускают автотранспорт, два - железнодорожные, еще один - пешеходный.

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ДПСУГраница с Украиной