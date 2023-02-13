ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Рух" U-19 отримав суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА: новий іспит Італією

Новость на русском →
Львів, Понеділок 13 лютого 2023 14:59
"Рух" U-19 отримав суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА: новий іспит Італією Фото: Львів'яни після звитяги над "Інтером" U-19 (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорців

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА 2022/23. Свого опонента дізналася і юнацька команда львівського "Руха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Рух" U-19 за путівку в чвертьфінал побореться з однолітками з італійського "Мілана". Матчі цієї стадії Юнацької ліги УЄФА заплановані на 28 лютого-1 березня.

Кожен етап плей-офф турніру складається з одного матчу. Поєдинок проти "россонері" львів'яни зіграють на виїзді. "Мілан" U-19 у нинішньому сезоні приймає суперників на арені "Чентро Спортіво Вісмара".

Міланці на груповому етапі стали першими в квартеті з "Ред Буллом" із Зальцбурга, загребським "Динамо" та лондонським "Челсі". "Мілан" набрав 14 очок, здобувши 4 перемоги. Натомість "Рух" U-19 почергово вибив із турніру "Заглембє", "Галатасарай" і міланський "Інтер".

Ще один представник України в Юнацькій лізі УЄФА – "Шахтар" U-19 – завершив виступи. "Гірники" програли "Хайдуку" зі Спліта в першому раунді плей-офф. Єдиний м'яч у зустрічі провів 15-річний Лука Вушковіч.

До слова, провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мілан Ліга чемпіонів
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці