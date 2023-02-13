"Рух" U-19 получил соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: новый экзамен Италией

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2022/23. Своего оппонента узнала и юношеская команда львовского "Руха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

"Рух" U-19 за путевку в четвертьфинал сразится со сверстниками из итальянского "Милана". Матчи этой стадии Юношеской лиги УЕФА намечены на 28 февраля-1 марта.

Каждый этап плей-офф турнира состоит из одного матча. Поединок против "россонери" львовяне сыграют на выезде. "Милан" U-19 в нынешнем сезоне принимает соперников на арене "Чентро Спортиво Висмара".

Миланцы на групповом этапе стали первыми в квартете с "Ред Буллом" из Зальцбурга, загребским "Динамо" и лондонским "Челси". "Милан" набрал 14 очков, одержав 4 победы. В свою очередь "Рух" U-19 поочередно выбил из турнира "Заглембе", "Галатасарай" и миланский "Интер".

Еще один представитель Украины в Юношеской лиге УЕФА – "Шахтер" U-19 – завершил выступления. "Горняки" проиграли "Хайдуку" из Сплита в первом раунде плей-офф. Единственный мяч во встрече провел 15-летний Лука Вушкович.