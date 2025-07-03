Рух трасою Київ-Чоп поблизу Житомира, яку перекривали через вибухи, відновили

Вибухи під Житомиром 2 липня

Нагадаємо, вчора, 2 липня, під Житомиром прогриміли потужні вибухи. Спочатку повідомлялося, що інцидент стався на заправці. При цьому в небі в районі вибуху здійнявся густий дим.

За даними голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, у населеному пункті Березина біля Житомира відомо про двох загиблих, 15 осіб постраждали. На місці інциденту розгорнули оперативний штаб. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.