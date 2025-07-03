Движение по трассе Киев-Чоп вблизи Житомира, которую перекрывали из-за взрывов, восстановили

"На участке дороги М-06 Киев-Чоп полностью восстановлен проезд. В связи с чрезвычайной ситуацией движение по участку дороги М-06 Киев-Чоп было ограничено", - отметили в Агентстве восстановления.

Также сообщается, что движение открыто в две стороны по всем полосам в каждом направлении, а дорожное полотно полностью очищено от обломков.