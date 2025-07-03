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Движение по трассе Киев-Чоп вблизи Житомира, которую перекрывали из-за взрывов, восстановили

Фото: движение по трассе Киев-Чоп вблизи Житомира восстановили (facebook.com/police.polt)
Автор: Константин Широкун

Движение по трассе международного значения Киев-Чоп вблизи кольцевой дороги вокруг Житомира сегодня утром, 3 июля, полностью восстановили. Дорогу перекрывали из-за серии мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Агентства восстановления.

"На участке дороги М-06 Киев-Чоп полностью восстановлен проезд. В связи с чрезвычайной ситуацией движение по участку дороги М-06 Киев-Чоп было ограничено", - отметили в Агентстве восстановления.

Также сообщается, что движение открыто в две стороны по всем полосам в каждом направлении, а дорожное полотно полностью очищено от обломков.

 

Взрывы под Житомиром 2 июля

Напомним, вчера, 2 июля, под Житомиром прогремели мощные взрывы. Изначально сообщалось, что инцидент произошел на заправке. При этом в небе в районе взрыва поднялся густой дым.

По данным главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко, в населенном пункте Березина возле Житомира известно о двух погибших, 15 человек пострадали. На месте инцидента развернули оперативный штаб. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.

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