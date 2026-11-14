Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили: що сталось

"Наразі рух транспорту повністю перекритий в обох напрямках. Для об'їзду користуйтеся Арковим, Вантовим мостами та мостом імені Преображенського", - заявив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Спочатку чиновник повідомляв, що греблею можна буде проїхати з правого берега на лівий. Однак згодом рух повністю зупинили.

Чому перекрили рух

Напередодні, 13 листопада, голова ОВА попереджав, що в Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові обмеження руху мостами та греблею ДніпроГЕС.

Водіїв закликали враховувати зміни та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.