Движение транспорта через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыли: что произошло

В Запорожье утром 14 ноября полностью перекрыли движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС. Ограничения действуют в обоих направлениях, а водителям рекомендуют пользоваться альтернативными мостами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. Для объезда пользуйтесь Арковым, Вантовым мостами и мостом имени Преображенского", - заявил исполняющий обязанности председателя Запорожской ОВ Михаил Семикин.
Сначала чиновник сообщал, что дамбой можно будет проехать с правого берега на левый. Однако со временем движение полностью остановили.
Накануне, 13 ноября, глава ОВА предупреждал, что в Запорожье по соображениям безопасности возможны временные ограничения движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.
Водителей призвали учитывать изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.
На днях сообщалось, что в Запорожье планируется изменить организацию движения через плотину ДнепроГЭС.
В областной военной администрации понимают, что перекрытия создают неудобства для водителей и пассажиров, однако подчеркивают, что безопасность людей является главным приоритетом.
Водителей просят заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений и не создавать скоплений транспорта возле мостов.
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