Движение транспорта через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыли: что произошло

"В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. Для объезда пользуйтесь Арковым, Вантовым мостами и мостом имени Преображенского", - заявил исполняющий обязанности председателя Запорожской ОВ Михаил Семикин.

Сначала чиновник сообщал, что дамбой можно будет проехать с правого берега на левый. Однако со временем движение полностью остановили.

Почему перекрыли движение

Накануне, 13 ноября, глава ОВА предупреждал, что в Запорожье по соображениям безопасности возможны временные ограничения движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Водителей призвали учитывать изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.