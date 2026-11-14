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Движение транспорта через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыли: что произошло

08:19 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: движение транспорта через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье (zoda.gov.ua)

В Запорожье утром 14 ноября полностью перекрыли движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС. Ограничения действуют в обоих направлениях, а водителям рекомендуют пользоваться альтернативными мостами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. Для объезда пользуйтесь Арковым, Вантовым мостами и мостом имени Преображенского", - заявил исполняющий обязанности председателя Запорожской ОВ Михаил Семикин.

Сначала чиновник сообщал, что дамбой можно будет проехать с правого берега на левый. Однако со временем движение полностью остановили.

Почему перекрыли движение

Накануне, 13 ноября, глава ОВА предупреждал, что в Запорожье по соображениям безопасности возможны временные ограничения движения по мостам и плотине ДнепроГЭС.

Водителей призвали учитывать изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.

На днях сообщалось, что в Запорожье планируется изменить организацию движения через плотину ДнепроГЭС.

В областной военной администрации понимают, что перекрытия создают неудобства для водителей и пассажиров, однако подчеркивают, что безопасность людей является главным приоритетом.

Водителей просят заранее планировать поездки с учетом возможных ограничений и не создавать скоплений транспорта возле мостов.

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