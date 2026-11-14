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Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили: що сталось

08:19 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили: що сталось Фото: рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі (zoda.gov.ua)
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У Запоріжжі вранці 14 листопада повністю перекрили рух транспорту греблею Дніпровської ГЕС. Обмеження діють в обох напрямках, аи водіям рекомендують користуватися альтернативними мостами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Наразі рух транспорту повністю перекритий в обох напрямках. Для об'їзду користуйтеся Арковим, Вантовим мостами та мостом імені Преображенського", - заявив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Спочатку чиновник повідомляв, що греблею можна буде проїхати з правого берега на лівий. Однак згодом рух повністю зупинили.

Чому перекрили рух

Напередодні, 13 листопада, голова ОВА попереджав, що в Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові обмеження руху мостами та греблею ДніпроГЕС.

Водіїв закликали враховувати зміни та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Днями повідомлялось, що у Запоріжжі планують змінити організацію руху через греблю ДніпроГЕС.

В обласній військовій адміністрації розуміють, що перекриття створюють незручності для водіїв та пасажирів, проте наголошують, що безпека людей є головним пріоритетом.

Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням можливих обмежень та не створювати скупчень транспорту біля мостів.

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