Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили: що сталось

Фото: рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі (zoda.gov.ua)

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У Запоріжжі вранці 14 листопада повністю перекрили рух транспорту греблею Дніпровської ГЕС. Обмеження діють в обох напрямках, аи водіям рекомендують користуватися альтернативними мостами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"Наразі рух транспорту повністю перекритий в обох напрямках. Для об'їзду користуйтеся Арковим, Вантовим мостами та мостом імені Преображенського", - заявив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Спочатку чиновник повідомляв, що греблею можна буде проїхати з правого берега на лівий. Однак згодом рух повністю зупинили. Чому перекрили рух Напередодні, 13 листопада, голова ОВА попереджав, що в Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові обмеження руху мостами та греблею ДніпроГЕС. Водіїв закликали враховувати зміни та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.