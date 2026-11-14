Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили: що сталось
У Запоріжжі вранці 14 листопада повністю перекрили рух транспорту греблею Дніпровської ГЕС. Обмеження діють в обох напрямках, аи водіям рекомендують користуватися альтернативними мостами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
"Наразі рух транспорту повністю перекритий в обох напрямках. Для об'їзду користуйтеся Арковим, Вантовим мостами та мостом імені Преображенського", - заявив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Спочатку чиновник повідомляв, що греблею можна буде проїхати з правого берега на лівий. Однак згодом рух повністю зупинили.
Чому перекрили рух
Напередодні, 13 листопада, голова ОВА попереджав, що в Запоріжжі з міркувань безпеки можливі тимчасові обмеження руху мостами та греблею ДніпроГЕС.
Водіїв закликали враховувати зміни та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.
Днями повідомлялось, що у Запоріжжі планують змінити організацію руху через греблю ДніпроГЕС.
В обласній військовій адміністрації розуміють, що перекриття створюють незручності для водіїв та пасажирів, проте наголошують, що безпека людей є головним пріоритетом.
Водіїв просять заздалегідь планувати свої поїздки з урахуванням можливих обмежень та не створювати скупчень транспорту біля мостів.
Ще ми писали, що РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, серед поранених - п'ятеро дітей