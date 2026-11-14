Движение транспорта через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыли: что произошло

Фото: движение транспорта через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье (zoda.gov.ua)

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В Запорожье утром 14 ноября полностью перекрыли движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС. Ограничения действуют в обоих направлениях, а водителям рекомендуют пользоваться альтернативными мостами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. Для объезда пользуйтесь Арковым, Вантовым мостами и мостом имени Преображенского", - заявил исполняющий обязанности председателя Запорожской ОВ Михаил Семикин. Сначала чиновник сообщал, что дамбой можно будет проехать с правого берега на левый. Однако со временем движение полностью остановили. Почему перекрыли движение Накануне, 13 ноября, глава ОВА предупреждал, что в Запорожье по соображениям безопасности возможны временные ограничения движения по мостам и плотине ДнепроГЭС. Водителей призвали учитывать изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.