Коли повноцінно запрацює синя гілка метро Києва: названо орієнтовні терміни

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт.

Спочатку влада Києва припускала, що рух вдасться відновити влітку цього року. Але прогнози трохи змістилися.

Після цього мер Києва Віталій Кличко неодноразово заявляв, щорух потягів синьою гілкою планують відновити восени. При цьому точна дата поновлення руху залишається невідомою.

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