Сім місяців на "паузі". Коли повністю запрацює синя гілка метро у Києві

У Києві планують уже на початку осені відновити роботу низки станцій синьої гілки метро, які були закриті у грудні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі " Київ24 ".

Він розповів, що при будівництві тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" було порушено низку норм. У ході ремонтних робіт фахівці вже зняли великий пласт ґрунту та "дісталися" до тунелю.

"Наразі роботи тривають там цілодобово. Я впевнений, що на початку осені ми вже зможемо запустити рух поїздів", - зазначив міський голова.

Він уточнив, що спочатку фахівці проведуть технічні випробування і після цього очікується відновлення руху поїздів.