Когда полноценно заработает синяя ветка метро Киева: названы ориентировочные сроки

Что предшествовало

Напомним, в конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в тоннеле обнаружили проникновение воды. После этого начался ремонт.

Сначала власти Киева допускали, что движение удастся возобновить летом этого года. Но прогнозы незначительно сместились.

После этого мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, что движение поездов по синей ветке планируют возобновить осенью. При этом точная дата возобновления движения остается неизвестной.

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