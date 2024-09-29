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"Рух" розійшовся миром із "Колосом": львів'яни не перемагають в трьох турах УПЛ

Львів, Неділя 29 вересня 2024 17:27
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"Рух" розійшовся миром із "Колосом": львів'яни не перемагають в трьох турах УПЛ
Автор: Антон Федорців

Львівський "Рух" не зміг здолати "Колос" із Ковалівки в рамках 8-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Рух" – "Колос" – 0:0

Некомфортна погода в місті Лева змусила обидва колективи зі старту грати активно. Як наслідок, ще до 15-ї хвилини "жовто-чорні" встигли обмінятися моментами з "хліборобами". Львів'янин Краснопір розім'яв кіпера низовим ударом із розвороту, а хавбек "Колоса" Демченко поцілив у поперечину з дистанції.

Та після такого дебюту команди заспокоїлися. І "Рух", і "Колос" намагалися відшукати огріхи в обороні суперників, але до перерви епіцентр подій знаходився у середині поля. Натомість воротарі відверто нудьгували на останніх рубежах без загострень від львів'ян і ковалівців.

Зі стартом другої половини ініціативою заволодів "Рух". Підопічні Віталія Пономарьова спробували влаштувати штурм володінь Пахолюка. Проте, кіпер "Колоса" впорався з ударом Карабіна, а потім самовіддано кинувся в гущавину подій та зіграв кулаком.

Поступово тиск львів'ян послабився, і повернувся сценарій першого тайму. Без гостроти команди провели фактичну всю 45-хвилинку. Слабко допомогла й серія замін від обох тренерів. "Хлібороби" з одного боку вміло захищалися, а з іншого – господарі не могли загнати опонентів у глухий кут. Хіба що Краснопір на 88-й хвилині пробив повз дев'ятку з меж штрафного.

Зрештою, "Рух" утретє поспіль завершив матч нульовою нічиєю. Та якщо такий підсумок проти київського "Динамо" хлопці Пономарьова можуть занести в актив, то нічийні результати проти полтавської "Ворскли" та "Колоса" – втрата важливих очок у боротьбі за топ-5. "Жовто-чорні" закріпилися на 6-й сходинці (12 очок). Тим часом ковалівці йдуть на 12-й позиції (7 пунктів).

До слова, напередодні "Олександрія" мінімально здолала "Кривбас" і зберегла лідерство в УПЛ.

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