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"Рух" разошелся миром с "Колосом": львовяне не побеждают в трех турах УПЛ

Львов, Воскресенье 29 сентября 2024 17:27
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"Рух" разошелся миром с "Колосом": львовяне не побеждают в трех турах УПЛ Фото: "Желто-черные" не сумели дожать гостей (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Львовский "Рух" не смог одолеть "Колос" из Ковалевки в рамках 8-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Рух" – "Колос" – 0:0

Некомфортная погода в городе Льва заставила оба коллектива со старта играть активно. Как следствие, еще до 15-й минуты "желто-черные" успели обменяться моментами с "хлеборобами". Львовянин Краснопир размял кипера низовым ударом с разворота, а хавбек "Колоса" Демченко попал в перекладину с дистанции.

Но после такого дебюта команды успокоились. И "Рух", и "Колос" пытались отыскать огрехи в обороне соперников, но до перерыва эпицентр событий находился в середине поля. Вратари же откровенно скучали на последних рубежах без обострений от львовян и ковалевцев.

Со стартом второй половины инициативой завладел "Рух". Подопечные Виталия Пономарева попытались устроить штурм владений Пахолюка. Однако кипер "Колоса" справился с ударом Карабина, а затем самоотверженно бросился в гущу событий и сыграл кулаком.

Постепенно давление львовян ослабло, и вернулся сценарий первого тайма. Без остроты команды провели фактическую всю 45-минутку. Слабо помогла и серия замен от обоих тренеров. "Хлеборобы" с одной стороны умело защищались, а с другой – хозяева не могли загнать оппонентов в тупик. Разве что Краснопир на 88-й минуте пробил мимо девятки из пределов штрафной.

В конце концов, "Рух" в третий раз подряд завершил матч нулевой ничьей. Но если такой итог против киевского "Динамо" ребята Пономарева могут занести в актив, то ничейные результаты против полтавской "Ворсклы" и "Колоса" – потеря важных очков в борьбе за топ-5. "Желто-черные" закрепились на 6-й строчке (12 очков). Тем временем ковалевцы идут на 12-й позиции (7 пунктов).

К слову, накануне "Александрия" минимально одолела "Кривбасс" и сохранила лидерство в УПЛ.

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