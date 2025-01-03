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Крапивцов за підтримки Циганкова пройшов посвячення в гравці "Жирони" (відео)

Жирона, П'ятниця 03 січня 2025 13:16
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Крапивцов за підтримки Циганкова пройшов посвячення в гравці "Жирони" (відео) Фото: Владислав Крапивцов (x.com/GironaFC)
Автор: Андрій Костенко

Бронзовий призер чемпіонату Іспанії – каталонська "Жирона" провела перше тренування в новому році. У ньому взяли участь два українські легіонери – Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х клубу.

Команда розпочала підготовку до першого офіційного поєдинку в новому році. 11 січня в рамках 19-го туру Ла Ліги каталонці зіграють на виїзді з "Алавесом".

Вперше тренування з основним складом провів 19-річний український воротар Владислав Крапивцов. Перед виходом на поле новачок пройшов своєрідне посвячення у гравці "Жирони": пробіг повз футболістів, які стояли в два ряди та намагались легенько ляснути нового партнера.

Серед тих, хто брав участь в цій жартівливій церемонії – півзахисник команди Віктор Циганков. Він на початку грудня отримав чергову травму та пропустив майже місяць. Зараз легіонер відновився після пошкодження. Проте, чи зіграє він з "Алавесом" поки невідомо. Циганков у цьому сезоні провів за каталонців 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

"Жирона" наразі посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі клубу 25 балів після 18-ти матчів.

Хто такий Владислав Крапивцов

Уродженець Харкова не встиг дебютувати на дорослому рівні в УПЛ. Він провів два сезони за команду U-19 "Дніпра-1". У чемпіонаті України серед юнацьких команд воротар зіграв 44 матчі.

На радари закордонних клубів Крапивцов потрапив після чемпіонату Європи серед 19-річних. Передусім його стараннями збірна України дійшла до півфіналу змагань, де драматично поступилася Франції U-19. Страж воріт "синьо-жовтих" був визнаний найкращим голкіпером турніру.

Раніше спрогнозували, на яких топ-змаганнях українці запалюватимуть у 2025 році.

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