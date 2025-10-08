Рух поїздів УЗ через Ніжин ускладнено: що відомо про затримки і зміни маршрутів

Через ворожі атаки на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.

У зв’язку з цим кілька поїздів змушені курсувати за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримуються або тимчасово скасовані.

Так, змінені маршрути матимуть наступні поїзди:

№46 Ужгород - Харків,

№113 Харків - Львів,

786 Київ — Терещенська,

№116 Київ - Суми,

779 Суми - Київ;

787 Терещенська - Київ.

Потяги №143/144 Суми — Львів і №45/46 Ужгород — Харків затримуються приблизно на 2 години.

Водночас сьогодні тимчасово не курсуватимуть потяги: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин - Київ-Волинський, №6907 Ніжин - Київ (Північна), №6909 Ніжин - Київ (Північна) та №6674 Немішаєве - Святошин.

Для забезпечення пасажирського сполучення за зміненими маршрутами курсуватимуть регіональні рейси №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич. Укрзалізниця закликає пасажирів враховувати зміни та заздалегідь уточнювати розклад руху поїздів.