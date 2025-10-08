Рух поїздів УЗ через Ніжин ускладнено: що відомо про затримки і зміни маршрутів

Через ворожі атаки рух поїздів від Ніжина до Києва ускладнено, далекі та приміські маршрути змінено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
Через ворожі атаки на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.
У зв’язку з цим кілька поїздів змушені курсувати за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримуються або тимчасово скасовані.
Так, змінені маршрути матимуть наступні поїзди:
Потяги №143/144 Суми — Львів і №45/46 Ужгород — Харків затримуються приблизно на 2 години.
Водночас сьогодні тимчасово не курсуватимуть потяги: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин - Київ-Волинський, №6907 Ніжин - Київ (Північна), №6909 Ніжин - Київ (Північна) та №6674 Немішаєве - Святошин.
Для забезпечення пасажирського сполучення за зміненими маршрутами курсуватимуть регіональні рейси №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич. Укрзалізниця закликає пасажирів враховувати зміни та заздалегідь уточнювати розклад руху поїздів.
У понеділок, 6 жовтня, "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів у Сумській області через масштабний обстріл, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.
Також "Укрзалізниця" вже скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.