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Рух Південним мостом у Києві відкриють в обидва боки: коли саме

15:56 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Південний міст в Києві (Getty Images)

Рух автомобілів Південним мостом частково відкрили для транспорту вагою до 10 тонн. Згодом рух в обох напрямках буде повністю відновлено.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Сьогодні вранці у Києві відновили рух автомобілів Південним мостом однією смугою з лівого на правий берег для авто вагою до 10 тонн.

Таке рішення ухвалили після технічного обстеження споруди та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

У зворотному напрямку - з правого на лівий берег - рух однією смугою відкриють сьогодні з 17:00.

Водночас фахівці комунальних підприємств разом із науковцями працюють над ремонтом пошкоджених конструкцій мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Кличко зазначив, що для покращення сполучення профільні служби збільшили кількість автобусів на дублюючих маршрутах.

Зокрема, маршрут автобуса № 1М реорганізували на три окремі та збільшили загальну кількість машин до 17.

Крім того, у столиці запустили два нові маршрути:

  • Автобусний № 3М - курсує між станціями метро "Осокорки" та "Видубичі".

  • Тролейбусний № 48 -курсує відсьогодні між станцією метро "Лісова" та залізничною станцією "Куренівка".

Також фахівці оптимізували роботу автобусних маршрутів № 22 та 91 для зручнішого сполучення вздовж зеленої лінії метро.

Нагадаємо, що вранці 30 жовтня на Південному мосту в Києві поступово відновили рух автомобілів у напрямку з лівого на правий берег.

Для транспорту вагою до 10 тонн відкрили одну смугу за результатами експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Таке рішення ухвалили після того, як Південний міст у столиці зазнав пошкоджень під час російського удару 27 жовтня.

Після цього фахівці та науковці розпочали цілодобові ремонтні роботи, а також комплексне обстеження конструкцій споруди на міцність.

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