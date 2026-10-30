Південний міст відкривають для авто: які машини і в який бік зможуть проїхати

З 30 жовтня на Південному мосту в Києві поступово відновлюють рух автомобілів у напрямку з лівого на правий берег. Поки що відкрили одну смугу для транспорту вагою до 10 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

Рух із правого на лівий берег поки залишається закритим, там тривають технічні роботи. Коли його відновлять, у КМДА повідомлять окремо.

Спочатку мостом дозволять їздити лише однією смугою транспорту вагою до 10 тонн, зокрема легковим автомобілям.

Південний міст постраждав під час атаки в ніч на 27 жовтня. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Росія випустила по мосту кілька балістичних ракет. Загалом того разу окупанти застосували 16 ракет "Іскандер-М" або С-400, а які саме влучили в міст, мають встановити фахівці. Ігнат попереджав, що відновлення мостового полотна потребуватиме часу.

Після удару на мосту цілодобово тривали ремонтні роботи, а фахівці перевіряли міцність конструкцій. Через пошкодження зелена лінія метро працювала окремими ділянками, а місто посилило автобусні маршрути через Дарницький міст.