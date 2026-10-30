Південний міст відкривають для авто: які машини і в який бік зможуть проїхати
З 30 жовтня на Південному мосту в Києві поступово відновлюють рух автомобілів у напрямку з лівого на правий берег. Поки що відкрили одну смугу для транспорту вагою до 10 тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Спочатку мостом дозволять їздити лише однією смугою транспорту вагою до 10 тонн, зокрема легковим автомобілям.
Рішення ухвалили після технічного обстеження мосту і висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.
Рух із правого на лівий берег поки залишається закритим, там тривають технічні роботи. Коли його відновлять, у КМДА повідомлять окремо.
Фахівці комунальних підприємств разом із науковцями опрацьовують, як відремонтувати пошкоджені конструкції Південного мосту. Зокрема, йдеться про частину, якою проходить метро.
Водіїв просять враховувати обмеження, плануючи маршрути.
Південний міст постраждав під час атаки в ніч на 27 жовтня. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, Росія випустила по мосту кілька балістичних ракет. Загалом того разу окупанти застосували 16 ракет "Іскандер-М" або С-400, а які саме влучили в міст, мають встановити фахівці. Ігнат попереджав, що відновлення мостового полотна потребуватиме часу.
Після удару на мосту цілодобово тривали ремонтні роботи, а фахівці перевіряли міцність конструкцій. Через пошкодження зелена лінія метро працювала окремими ділянками, а місто посилило автобусні маршрути через Дарницький міст.