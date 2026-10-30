Движение по Южному мосту в Киеве откроют в обе стороны: когда именно

Сегодня утром в Киеве возобновили движение автомобилей по Южному мосту одной полосой с левого на правый берег для авто весом до 10 тонн.

Такое решение было принято после технического обследования сооружения и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

В обратном направлении - с правого на левый берег - движение одной полосой откроют сегодня с 17:00.

В то же время специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными работают над ремонтом поврежденных конструкций моста, в том числе обеспечивающих работу метрополитена.

Кличко отметил, что для улучшения сообщения профильные службы увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах.

В частности, маршрут автобуса № 1М реорганизовали на три отдельных и увеличили общее количество машин до 17.

Кроме того, в столице запустили два новых маршрута:

Автобусный №3М - курсирует между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи".

Троллейбусный № 48 - курсирует с сегодняшнего дня между станцией метро "Лесная" и железнодорожной станцией "Куренивка".

Также специалисты оптимизировали работу автобусных маршрутов № 22 и 91 для более удобного сообщения вдоль зеленой линии метро.