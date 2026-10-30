Движение по Южному мосту в Киеве откроют в обе стороны: когда именно

Движение автомобилей по Южному мосту частично открыли для транспорта весом до 10 тонн. В дальнейшем движение в обоих направлениях будет полностью восстановлено.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Сегодня утром в Киеве возобновили движение автомобилей по Южному мосту одной полосой с левого на правый берег для авто весом до 10 тонн.
Такое решение было принято после технического обследования сооружения и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.
В обратном направлении - с правого на левый берег - движение одной полосой откроют сегодня с 17:00.
В то же время специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными работают над ремонтом поврежденных конструкций моста, в том числе обеспечивающих работу метрополитена.
Кличко отметил, что для улучшения сообщения профильные службы увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах.
В частности, маршрут автобуса № 1М реорганизовали на три отдельных и увеличили общее количество машин до 17.
Кроме того, в столице запустили два новых маршрута:
Автобусный №3М - курсирует между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи".
Троллейбусный № 48 - курсирует с сегодняшнего дня между станцией метро "Лесная" и железнодорожной станцией "Куренивка".
Также специалисты оптимизировали работу автобусных маршрутов № 22 и 91 для более удобного сообщения вдоль зеленой линии метро.
Напомним, что утром 30 октября на Южном мосту в Киеве постепенно возобновили движение автомобилей по направлению с левого на правый берег.
Для транспорта весом до 10 тонн была открыта одна полоса по результатам экспертизы Национального института развития инфраструктуры.
Такое решение приняли после того, как Южный мост в столице получил повреждения во время российского удара 27 октября.
После этого специалисты и ученые приступили к круглосуточным ремонтным работам, а также комплексное обследование конструкций сооружения на прочность.