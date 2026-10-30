Рух Південним мостом у Києві відкриють в обидва боки: коли саме

Рух автомобілів Південним мостом частково відкрили для транспорту вагою до 10 тонн. Згодом рух в обох напрямках буде повністю відновлено.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Сьогодні вранці у Києві відновили рух автомобілів Південним мостом однією смугою з лівого на правий берег для авто вагою до 10 тонн.

Таке рішення ухвалили після технічного обстеження споруди та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

У зворотному напрямку - з правого на лівий берег - рух однією смугою відкриють сьогодні з 17:00.

Водночас фахівці комунальних підприємств разом із науковцями працюють над ремонтом пошкоджених конструкцій мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Кличко зазначив, що для покращення сполучення профільні служби збільшили кількість автобусів на дублюючих маршрутах.

Зокрема, маршрут автобуса № 1М реорганізували на три окремі та збільшили загальну кількість машин до 17.

Крім того, у столиці запустили два нові маршрути:

Автобусний № 3М - курсує між станціями метро "Осокорки" та "Видубичі".

Тролейбусний № 48 -курсує відсьогодні між станцією метро "Лісова" та залізничною станцією "Куренівка".

Також фахівці оптимізували роботу автобусних маршрутів № 22 та 91 для зручнішого сполучення вздовж зеленої лінії метро.