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Движение по Южному мосту в Киеве откроют в обе стороны: когда именно

15:56 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Движение по Южному мосту в Киеве откроют в обе стороны: когда именно Фото: Южный мост в Киеве (Getty Images)
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Движение автомобилей по Южному мосту частично открыли для транспорта весом до 10 тонн. В дальнейшем движение в обоих направлениях будет полностью восстановлено.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Сегодня утром в Киеве возобновили движение автомобилей по Южному мосту одной полосой с левого на правый берег для авто весом до 10 тонн.

Такое решение было принято после технического обследования сооружения и выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

В обратном направлении - с правого на левый берег - движение одной полосой откроют сегодня с 17:00.

В то же время специалисты коммунальных предприятий вместе с учеными работают над ремонтом поврежденных конструкций моста, в том числе обеспечивающих работу метрополитена.

Кличко отметил, что для улучшения сообщения профильные службы увеличили количество автобусов на дублирующих маршрутах.

В частности, маршрут автобуса № 1М реорганизовали на три отдельных и увеличили общее количество машин до 17.

Кроме того, в столице запустили два новых маршрута:

  • Автобусный №3М - курсирует между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи".

  • Троллейбусный № 48 - курсирует с сегодняшнего дня между станцией метро "Лесная" и железнодорожной станцией "Куренивка".

Также специалисты оптимизировали работу автобусных маршрутов № 22 и 91 для более удобного сообщения вдоль зеленой линии метро.

Напомним, что утром 30 октября на Южном мосту в Киеве постепенно возобновили движение автомобилей по направлению с левого на правый берег.

Для транспорта весом до 10 тонн была открыта одна полоса по результатам экспертизы Национального института развития инфраструктуры.

Такое решение приняли после того, как Южный мост в столице получил повреждения во время российского удара 27 октября.

После этого специалисты и ученые приступили к круглосуточным ремонтным работам, а также комплексное обследование конструкций сооружения на прочность.

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