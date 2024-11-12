Рух в одному з тунелів Києва частково обмежать: скільки це триватиме
Завтра, 13 листопада, на вулиці Олени Теліги в Києві частково обмежать рух транспорту у тунелі біля станції метро "Дорогожичі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
КК "Київавтодор" обмежить рух у тунелі о 9:00.
Зазначається, що орієнтовно його буде відновлено о 16:00 того ж дня.
У КК "Київавтодор" пояснили, що обмеження будуть запроваджені на перетині вул. Олени Теліги з вул. Щусєва. Це потрібно для того, щоб забезпечити безпечну роботу комунальників.
Обмеження будуть застосовуватися через необхідність проведення комунальниками очищення зливоприймальних колодязів у тунелі.
Співробітники КК "Київавтодор" вибачилися за можливі тимчасові незручності та звернувся до киян і гостей міста з проханням врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів, щоб уникнути заторів та не зупиняти транспортний потік у районі.
Додамо, що роботи з очищення зливоприймальних колодязів є важливою для міської інфраструктури, адже це запобігає затопленню вулиць під час дощів, покращує водовідведення і підвищує комфорт водіїв.
Фото: схема руху (КК "Київавтодор")
Нагадаємо, що у Києві днями раніше було змінено рух міської кільцевої електрички. Це пов'язано із проведенням технічних робіт.
Ми повідомляли про те, що ці зміни руху триватимуть з 11 до 15 листопада, а також з 18 до 22 листопада.
Окрім цього, наприкінці жовтня стало відомо про те, що майже до кінця листопада у столиці рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений. Там КК "Київавтодор" буде проводити ремонт шляхопроводу.
Обмеження руху почалося у суботу 26 жовтня. Повідомлялося, що воно триватиме до 26 листопада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.