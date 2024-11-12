Движение в одном из тоннелей Киева частично ограничат: сколько это будет продолжаться
Завтра, 13 ноября, на улице Елены Телиги в Киеве частично ограничат движение транспорта в тоннеле возле станции метро "Дорогожичи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
УК "Киевавтодор" ограничит движение в тоннеле в 9:00.
Отмечается, что ориентировочно он будет восстановлен в 16:00 того же дня.
В УК "Киевавтодор" объяснили, что ограничения будут введены на пересечении ул. Елены Телиги с ул. Щусева. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасную работу коммунальщиков.
Ограничения будут применяться из-за необходимости проведения коммунальщиками очистки ливнеприемных колодцев в тоннеле.
Сотрудники УК "Киевавтодор" принесли извинения за возможные временные неудобства и обратился к киевлянам и гостям города с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов, чтобы избежать пробок и не останавливать транспортный поток в районе.
Добавим, что работы по очистке ливнеприемных колодцев важно для городской инфраструктуры, ведь это предотвращает затопление улиц во время дождей, улучшает водоотвод и повышает комфорт водителей.
Фото: схема движения (УК "Киевавтодор")
Напомним, что в Киеве на днях ранее было изменено движение городской кольцевой электрички. Это связано с проведением технических работ.
Мы сообщали о том, что эти изменения движения будут продолжены с 11 по 15 ноября, а также с 18 по 22 ноября.
Кроме этого, в конце октября стало известно о том, что почти до конца ноября в столице движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено. Там УК "Киевавтодор" будет производить ремонт путепровода.
Ограничение движения началось в субботу 26 октября. Сообщалось, что оно продлится до 26 ноября.
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