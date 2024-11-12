Движение в одном из тоннелей Киева частично ограничат: сколько это будет продолжаться

Завтра, 13 ноября, на улице Елены Телиги в Киеве частично ограничат движение транспорта в тоннеле возле станции метро "Дорогожичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

УК "Киевавтодор" ограничит движение в тоннеле в 9:00.

Отмечается, что ориентировочно он будет восстановлен в 16:00 того же дня.

В УК "Киевавтодор" объяснили, что ограничения будут введены на пересечении ул. Елены Телиги с ул. Щусева. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасную работу коммунальщиков.

Ограничения будут применяться из-за необходимости проведения коммунальщиками очистки ливнеприемных колодцев в тоннеле.

Сотрудники УК "Киевавтодор" принесли извинения за возможные временные неудобства и обратился к киевлянам и гостям города с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов, чтобы избежать пробок и не останавливать транспортный поток в районе.

Добавим, что работы по очистке ливнеприемных колодцев важно для городской инфраструктуры, ведь это предотвращает затопление улиц во время дождей, улучшает водоотвод и повышает комфорт водителей.





Фото: схема движения (УК "Киевавтодор")

Напомним, что в Киеве на днях ранее было изменено движение городской кольцевой электрички. Это связано с проведением технических работ.

Мы сообщали о том, что эти изменения движения будут продолжены с 11 по 15 ноября, а также с 18 по 22 ноября.