"Рух" і "Минай" розписали нічию і залишилися в нижній частині таблиці УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Рух" – "Минай" – 1:1

Голи: Климчук, 23 (пенальті) – Трубочкін, 63

На стартовому відрізку команди обмінялися хіба напівнагодами. Закарпатець Нємчанінов, наприклад, неточно пробив з льоту з-за меж штрафного майданчика. Натомість на 17-й хвилині львів'яни могли відкрити рахунок після помилки Бандури, але того підстрахували оборонці.

Та головна помилка воротаря "Миная" трапилася в середині тайму. Горін необдумано віддав пас назад Бандурі, а той не встиг за Климчуком і збив нападника "Руха". Сам постраждалий потужним ударом у кут із позначки й вивів господарів вперед.

Знову гаряче на полі стало після перерви. Зокрема, на 61-й хвилині Климчук бив із лінії воротарської зони після передачі Ляха, але не влучив у ближній кут воріт "Миная". Покарання за марнотратність було майже миттєвим.

За якихось дві хвилини гості зрівняли рахунок. Допоміг закарпатцям стандарт. Вони класно розіграли штрафний на правому фланзі та доставили м'яч на лінію карної зони, звідки Трубочкін елегатно закрутив у дальню дев'ятку!

У вирішальні 30 хвилин команди зосередилися на боротьбі в центрі поля. До навіть напівнагод у цей час справа фактично не доходила. Як наслідок, "Рух" і "Минай" завершили матч мировою.