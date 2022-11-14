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"Рух" и "Минай" расписали ничью и остались в нижней части таблицы УПЛ

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Львов, Понедельник 14 ноября 2022 16:56
"Рух" и "Минай" расписали ничью и остались в нижней части таблицы УПЛ Фото: Сильнейшего "Рух" и "Минай" не смогли выявить (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершилась встреча львовского "Руха" и закарпатского "Миная" в 13-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Рух" – "Минай" – 1:1

Голы: Климчук, 23 (пенальти) – Трубочкин, 63

На стартовом отрезке команды обменялись только полувозможностями. Закарпатец Немчанинов, например, неточно пробил с лета из-за пределов штрафной. В свою очередь на 17-й минуте львовяне могли открыть счет после ошибки Бандуры, но того подстраховали защитники.

Однако главная ошибка вратаря "Миная" произошла в середине тайма. Горин необдуманно отдал пас назад Бандуре, а тот не успел за Климчуком и сбил нападающего "Руха". Сам пострадавший мощным ударом в угол с отметки и вывел хозяев вперед.

Снова жарко на поле стало после перерыва. В частности, на 61-й минуте Климчук бил с линии вратарской зоны после передачи Ляха, но не попал в ближний угол ворот "Миная". Наказание за расточительность было почти мгновенным.

Через каких-то две минуты гости сравняли счет. Помог закарпатцам стандарт. Они классно разыграли штрафной на правом фланге и доставили мяч на линию штрафной зоны, откуда Трубочкин элегантно закрутил в дальнюю девятку!

В решающие 30 минут команды сосредоточились на борьбе в центре поля. До даже полумоментов в это время дело фактически не доходило. Как следствие, "Рух" и "Минай" завершили матч боевой ничьей.

К слову, накануне "Днепр-1" сыграл вничью с "Ворсклой" на Закарпатье.

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