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"Рух" с хет-триком бразильца неожиданно обыграл "Зарю" в УПЛ

Фото: Бренер (в центре) принимает поздравления одноклубников (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Первой победой "Руха" в новом сезоне украинской Премьер-лиги завершился домашний матч львовян против луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Рух" – "Заря" – 3:1

Голы: Бренер, 41, 49, 62 – Русин, 55

Первая треть поединка прошла в спокойном темпе. Первый поистине опасный момент возник на 30-й минуте. Это Сапуга головой замкнул навес Бренера с углового, но Мацапура поймал мяч на линии ворот.

Эти трое стали участниками и первого голевого эпизода. Перед перерывом Сапуга отважился пробить с дальней дистанции, Мацапура отбил перед собой, а Бренер с центра штрафной добил мяч в ворота – 1:0.

На старте второй половины "Рух" организовал второй гол. Мацапура сбил Бренера в пределах штрафной зоны – бразильский нападающий с 11-метровой отметки пробил прямо в левый угол.

Пропустив дважды, луганчане попытались сразу вернуться в игру. На 55-й минуте Кристиан подал с правого фланга в штрафную, откуда Русин головой нанес точный удар низом – 2:1.

Тут же Чурко вообще мог сравнять счет, но Паньков вытащил мяч из-под ближней штанги. "Заря" провела еще несколько атак, но нанести второй точный удар не смогла. В этот момент луганчан и поймал "Рух". Это Бренер оказался на выгодной позиции и с линии штрафной роскошно закрутил в дальнюю девятку!

В финальные полчаса ошарашенная развитием событий "Заря" так и не смогла ответить. "Рух" же вполне мог доводить счет до разгромного, если бы не уверенная игра Мацапуры в моменте с выстрелом головой Бойчука. Как следствие, луганчане потерпели первое поражение в сезоне, а львовяне одержали первую победу.

К слову, ранее появился подробный график 4-го тура Премьер-лиги.

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