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"Рух" із хет-триком бразильця несподівано обіграв "Зорю" в УПЛ

Фото: Бренер (у центрі) приймає вітання одноклубників (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Першою перемогою "Руха" в новому сезоні української Прем'єр-ліги завершився домашній матч львів'ян проти луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Рух" – "Зоря" – 3:1

Голи: Бренер, 41, 49, 62 – Русин, 55

Перша третина двобою минула в спокійному темпі. Перший справді небезпечний момент виник на 30-й хвилині. Це Сапуга головою замкнув навіс Бренера з кутового, але Мацапура впіймав м'яч на лінії воріт.

Ці троє стали учасниками і першого гольового епізоду. Перед перервою Сапуга наважився пробити з дальньої дистанції, Мацапура відбив перед собою, а Бренер із центра штрафного майданчика добив м'яч у ворота – 1:0.

На старті другої половини "Рух" організував другий гол. Мацапура збив Бренера в межах карної зони – бразильський нападник із 11-метрової позначки пробив прямісінько в лівий кут.

Пропустивши двічі, луганці спробували відразу повернутися в гру. На 55-й хвилині Крістіан подав із правого флангу до штрафного майданчика, звідки Русин головою завдав точного удару низом – 2:1.

Тут же Чурко взагалі міг зрівняти рахунок, але Паньків витягнув м'яч з-під ближньої стійки. "Зоря" провела ще кілька атак, але завдати другого точного удару не змогла. У цей момент луганців і упіймав "Рух". Це Бренер опинився на вигідній позиції і з лінії штрафного майданчика розкішно закрутив у дальню дев'ятку!

У фінальні півгодини ошелешена розвитком подій "Зоря" так і не спромоглася відповісти. Натомість "Рух" цілком міг доводити рахунок до розгромного, якби не впевнена гра Мацапури в моменті з пострілом головою Бойчука. Тож луганці зазнали першої поразки в сезоні, а львів'яни здобули першу перемогу.

До слова, раніше з'явився детальний графік 4-го туру Прем'єр-ліги.

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