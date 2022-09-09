Продолжение УПЛ 9-12 сентября: полное расписание матчей четвертого тура

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в пятницу продолжится матчами 4-го тура. Его уже традиционно растянут на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Стартовым поединком игрового дня станет матч между "Рухом" и луганской "Зарей" во Львове. Поединок 9 сентября на стадионе "Украина" начнется в 17:00.

В субботу программу четвертого тура продолжат криворожский "Кривбасс" и ровенский "Верес". Их матч на столичном НСК "Олимпийский" назначен на 13:00. Затем на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" проэкзаменует одесский "Черноморец". Стартовый свисток там прозвучит в 15:00.

Еще три поединка пройдут 11 сентября. В 13:00 в Ужгороде начнут свой матч "Днепр-1" и харьковский "Металлист 1925". Через два часа сыграют ковалевский "Колос" и харьковский "Металлист". В 17:00 киевское "Динамо" в условно домашнем матче на "Арене Львов" примет местный "Львов".

Закроют 4-й тур в понедельник полтавская "Ворскла" и "Ингулец" из Петрового, у которых будут гостить "Александрия" и закарпатский "Минай" соответственно. Первый матч начнется в 13:00, второй – в 15:00.

Список матчей 4-го тура Премьер-лиги: