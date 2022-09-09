Продолжение УПЛ 9-12 сентября: полное расписание матчей четвертого тура
Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в пятницу продолжится матчами 4-го тура. Его уже традиционно растянут на четыре дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Стартовым поединком игрового дня станет матч между "Рухом" и луганской "Зарей" во Львове. Поединок 9 сентября на стадионе "Украина" начнется в 17:00.
В субботу программу четвертого тура продолжат криворожский "Кривбасс" и ровенский "Верес". Их матч на столичном НСК "Олимпийский" назначен на 13:00. Затем на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" проэкзаменует одесский "Черноморец". Стартовый свисток там прозвучит в 15:00.
Еще три поединка пройдут 11 сентября. В 13:00 в Ужгороде начнут свой матч "Днепр-1" и харьковский "Металлист 1925". Через два часа сыграют ковалевский "Колос" и харьковский "Металлист". В 17:00 киевское "Динамо" в условно домашнем матче на "Арене Львов" примет местный "Львов".
Закроют 4-й тур в понедельник полтавская "Ворскла" и "Ингулец" из Петрового, у которых будут гостить "Александрия" и закарпатский "Минай" соответственно. Первый матч начнется в 13:00, второй – в 15:00.
Список матчей 4-го тура Премьер-лиги:
- "Рух" – "Заря", 9 сентября, 17:00
- "Кривбасс" – "Верес", 10 сентября, 15:00
- "Шахтер" – "Черноморец", 10 сентября, 17:00
- "Днепр-1" – "Металлист 1925", 11 сентября, 13:00
- "Колос" – "Металлист", 11 сентября, 15:00
- "Динамо" – "Львов", 11 сентября, 17:00
- "Ворскла" – "Александрия", 12 сентября, 13:00
- "Ингулец" – "Минай", 12 сентября, 15:00
К слову, киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" выездной матч в группе Лиги Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.