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Продолжение УПЛ 9-12 сентября: полное расписание матчей четвертого тура

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Львов, Пятница 09 сентября 2022 11:35
Продолжение УПЛ 9-12 сентября: полное расписание матчей четвертого тура Фото: Михаил Мудрик против "Черноморца" в сезоне 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги в пятницу продолжится матчами 4-го тура. Его уже традиционно растянут на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Стартовым поединком игрового дня станет матч между "Рухом" и луганской "Зарей" во Львове. Поединок 9 сентября на стадионе "Украина" начнется в 17:00.

В субботу программу четвертого тура продолжат криворожский "Кривбасс" и ровенский "Верес". Их матч на столичном НСК "Олимпийский" назначен на 13:00. Затем на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" проэкзаменует одесский "Черноморец". Стартовый свисток там прозвучит в 15:00.

Еще три поединка пройдут 11 сентября. В 13:00 в Ужгороде начнут свой матч "Днепр-1" и харьковский "Металлист 1925". Через два часа сыграют ковалевский "Колос" и харьковский "Металлист". В 17:00 киевское "Динамо" в условно домашнем матче на "Арене Львов" примет местный "Львов".

Закроют 4-й тур в понедельник полтавская "Ворскла" и "Ингулец" из Петрового, у которых будут гостить "Александрия" и закарпатский "Минай" соответственно. Первый матч начнется в 13:00, второй – в 15:00.

Список матчей 4-го тура Премьер-лиги:

  • "Рух" – "Заря", 9 сентября, 17:00
  • "Кривбасс" – "Верес", 10 сентября, 15:00
  • "Шахтер" – "Черноморец", 10 сентября, 17:00
  • "Днепр-1" – "Металлист 1925", 11 сентября, 13:00
  • "Колос" – "Металлист", 11 сентября, 15:00
  • "Динамо" – "Львов", 11 сентября, 17:00
  • "Ворскла" – "Александрия", 12 сентября, 13:00
  • "Ингулец" – "Минай", 12 сентября, 15:00

Продолжение УПЛ 9-12 сентября: полное расписание матчей четвертого тура

К слову, киевское "Динамо" проиграло "Фенербахче" выездной матч в группе Лиги Европы.

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