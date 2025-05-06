Рух до ЄС прискорюється: Єврокомісія озвучила плани щодо переговорів з Україною

Виступаючи сьогодні у Брюсселі під час дискусії щодо шляху України й Молдови до ЄС, Купман зазначив, що Єврокомісія цьогоріч планує завершити перевірку по всіх кластерах з українською державою. І це, за його словами, дуже швидко.

"Ми склали графік скринінгу для обох країн - він має завершитися десь восени. На цій основі комісія підготує звіти про скринінг, які буде надіслано до Ради. Вони відображатимуть поточний стан справ у кожній з шести кластерних сфер", - зазначив представник Брюсселю.

Прогрес у перевірці

Купман додав, що ЄК сподівається досягти значного прогресу по трьох кластерах під час головування Польщі у Раді Європи, а по трьох інших - під час головування Данії.

"Це дозволить завершити процес скринінгу вже цього року. Це дуже амбітно. Але без цієї роботи справжні переговори не можуть розпочатися", - додав Купман.

Представник Єврокомісії наголосив, що саме така інтенсивність дозволить відкрити всі переговорні кластери та в подальшому - поступово завершувати їх протягом наступних років. Це свідчить про рекордні темпи в переговорному процесі, які стали можливими завдяки ефективній технічній роботі України та Молдови.

Робота з країнами ЄС

Він нагадав, що рішення про відкриття переговорних кластерів ухвалюється одноголосно на міжурядовій конференції. Наразі одна з держав-членів ЄС вважає, що поки не готова дати "зелене світло" на відкриття першого кластеру з Україною.

Утім, Єврокомісія наголошує: і Україна, і Молдова вже досягли значного прогресу й готові перейти до спільної оцінки з боку держав-членів ЄС та подальшого виконання їхніх рекомендацій.

"Це, безумовно, політичний виклик, але він відображає реальність. Ми в Єврокомісії не бачимо підстав уповільнювати темпи - навпаки, ми лише посилюємо роботу. Двосторонні проблеми, звісно, залишаються важливими, але, з нашої точки зору, вони не стануть перешкодою для продовження процесу", - підкреслив представник Комісії.