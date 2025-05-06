Движение в ЕС ускоряется: Еврокомиссия озвучила планы относительно переговоров с Украиной

Выступая сегодня в Брюсселе во время дискуссии о пути Украины и Молдовы в ЕС, Купман отметил, что Еврокомиссия в этом году планирует завершить проверку по всем кластерам с украинским государством. И это, по его словам, очень быстро.

"Мы составили график скрининга для обеих стран - он должен завершиться где-то осенью. На этой основе комиссия подготовит отчеты о скрининге, которые будут направлены в Совет. Они будут отражать текущее состояние дел в каждой из шести кластерных сфер", - отметил представитель Брюсселя.

Прогресс в проверке

Купман добавил, что ЕК надеется достичь значительного прогресса по трем кластерам во время председательства Польши в Совете Европы, а по трем другим - во время председательства Дании.

"Это позволит завершить процесс скрининга уже в этом году. Это очень амбициозно. Но без этой работы настоящие переговоры не могут начаться", - добавил Купман.

Представитель Еврокомиссии отметил, что именно такая интенсивность позволит открыть все переговорные кластеры и в дальнейшем - постепенно завершать их в течение следующих лет. Это свидетельствует о рекордных темпах в переговорном процессе, которые стали возможными благодаря эффективной технической работе Украины и Молдовы.

Работа со странами ЕС

Он напомнил, что решение об открытии переговорных кластеров принимается единогласно на межправительственной конференции. Сейчас одно из государств-членов ЕС считает, что пока не готово дать "зеленый свет" на открытие первого кластера с Украиной.

Впрочем, Еврокомиссия отмечает: и Украина, и Молдова уже достигли значительного прогресса и готовы перейти к совместной оценке со стороны государств-членов ЕС и дальнейшего выполнения их рекомендаций.

"Это, безусловно, политический вызов, но он отражает реальность. Мы в Еврокомиссии не видим оснований замедлять темпы - наоборот, мы только усиливаем работу. Двусторонние проблемы, конечно, остаются важными, но, с нашей точки зрения, они не станут препятствием для продолжения процесса", - подчеркнул представитель Комиссии.