Движение в ЕС ускоряется: Еврокомиссия озвучила планы относительно переговоров с Украиной

Еврокомиссия хочет завершить с Украиной техническую проверку на пути в ЕС уже этой осенью - это откроет двери к реальным переговорам о членстве. Брюссель говорит, что процесс идет быстрее, чем ожидали.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения (DG ENEST) Герт Ян Купман
Выступая сегодня в Брюсселе во время дискуссии о пути Украины и Молдовы в ЕС, Купман отметил, что Еврокомиссия в этом году планирует завершить проверку по всем кластерам с украинским государством. И это, по его словам, очень быстро.
"Мы составили график скрининга для обеих стран - он должен завершиться где-то осенью. На этой основе комиссия подготовит отчеты о скрининге, которые будут направлены в Совет. Они будут отражать текущее состояние дел в каждой из шести кластерных сфер", - отметил представитель Брюсселя.
Купман добавил, что ЕК надеется достичь значительного прогресса по трем кластерам во время председательства Польши в Совете Европы, а по трем другим - во время председательства Дании.
"Это позволит завершить процесс скрининга уже в этом году. Это очень амбициозно. Но без этой работы настоящие переговоры не могут начаться", - добавил Купман.
Представитель Еврокомиссии отметил, что именно такая интенсивность позволит открыть все переговорные кластеры и в дальнейшем - постепенно завершать их в течение следующих лет. Это свидетельствует о рекордных темпах в переговорном процессе, которые стали возможными благодаря эффективной технической работе Украины и Молдовы.
Он напомнил, что решение об открытии переговорных кластеров принимается единогласно на межправительственной конференции. Сейчас одно из государств-членов ЕС считает, что пока не готово дать "зеленый свет" на открытие первого кластера с Украиной.
Впрочем, Еврокомиссия отмечает: и Украина, и Молдова уже достигли значительного прогресса и готовы перейти к совместной оценке со стороны государств-членов ЕС и дальнейшего выполнения их рекомендаций.
"Это, безусловно, политический вызов, но он отражает реальность. Мы в Еврокомиссии не видим оснований замедлять темпы - наоборот, мы только усиливаем работу. Двусторонние проблемы, конечно, остаются важными, но, с нашей точки зрения, они не станут препятствием для продолжения процесса", - подчеркнул представитель Комиссии.
Напомним, Украина с начала полномасштабной войны с Россией значительно продвинулась на пути к членству в ЕС. В частности, в прошлом году лидеры стран блока одобрили начало вступительных переговоров с Украиной.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина и ЕС уже завершили двусторонний скрининг по трем переговорным кластерам: "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения". Кроме того, в 2025 году Украина надеется открыть все шесть кластеров переговоров о присоединении одновременно.
Шмыгаль уверен, что скрининги пройдут успешно, и "Украина станет членом ЕС сразу после окончания полномасштабной войны".
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