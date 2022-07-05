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Киев и Чернигов соединили временной переправой через Десну: кому по ней можно ехать

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Киев, Вторник 05 июля 2022 04:22
Киев и Чернигов соединили временной переправой через Десну: кому по ней можно ехать Фото: Киев и Чернигов соединили временной переправой через Десну (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

На трассе Киев-Чернигов открыли понтонную переправу через реку Десна. Временный мост рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Новый логистический маршрут позволит разгрузить существующие транспортные коридоры между двумя городами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Работать переправа будет с 5:00 до 21:00. Ориентировочно раз в неделю проезд будет закрываться на регламентные работы. Для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств сообщения Чернигов – Киев по-прежнему будет осуществляться по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

В Укравтодоре также сообщили, что в связи с разрушением двух больших мостов через реку Десна возле Чернигова длительное время прямое кратчайшее сообщение с Киевом было разорвано. Первый мост на объездной Чернигова был взорван в конце февраля для сдерживания наступления оккупационных войск. Второй мост на подъезде к Чернигову в конце марта был разрушен в результате вражеской авиабомбардировки.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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