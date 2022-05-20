"Рух" будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА

Юношеская команда львовского "Руха" завоевала путевку в Юношескую лигу УЕФА на сезон 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
"Черно-желтые" впервые в истории сыграют в еврокубках. Команда U-19 "Руха" финишировала первой в Чемпионате юношеских команд.
Руководство львовян инициировало проведение пропущенных матчей первенства, поскольку сохраняло математические шансы обойти лидера соревнований – киевское "Динамо" U-19. Для отвоевания гандикапа "Руху" нужно было побеждать сверстников из "Ингульца" и "Колоса" в матчах в польском Сянке.
После разгрома петровцев (6:1) львовяне разобрались и с "Колосом" (3:0). Под занавес первого тайма пенальти в ворота ковалевцев реализовал Василий Рунич. На старте второй половины Остап Притула головой замкнул навес Ляха, а под занавес поединка Даниил Кондраков реализовал еще один одиннадцатиметровый.
Напомним, что франкфуртский "Айнтрахт" триумфовал в Лиге Европы после серии пенальти из "Рейнджерс".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.