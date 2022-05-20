"Рух" будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

"Черно-желтые" впервые в истории сыграют в еврокубках. Команда U-19 "Руха" финишировала первой в Чемпионате юношеских команд.

Руководство львовян инициировало проведение пропущенных матчей первенства, поскольку сохраняло математические шансы обойти лидера соревнований – киевское "Динамо" U-19. Для отвоевания гандикапа "Руху" нужно было побеждать сверстников из "Ингульца" и "Колоса" в матчах в польском Сянке.

После разгрома петровцев (6:1) львовяне разобрались и с "Колосом" (3:0). Под занавес первого тайма пенальти в ворота ковалевцев реализовал Василий Рунич. На старте второй половины Остап Притула головой замкнул навес Ляха, а под занавес поединка Даниил Кондраков реализовал еще один одиннадцатиметровый.