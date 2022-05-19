"Айнтрахт" в серии пенальти обыграл "Рейнджерс" в финале Лиги Европы

Франкфуртский "Айнтрахт" стал триумфатором Лиги Европы, одолев шотландский "Рейджерс" в решающем матче. Немцы также завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2022/23.

Лига Европы, финал

"Айнтрахт" – "Рейнджерс" – 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы: Борре, 69 – Арибо, 57

К первому еврокубковому финалу сезона обе команды подошли с фактически равными шансами на успех. Это подтвердил и ход поединка в первом тайме. Была равная игра с небольшим преимуществом франкфуртцев по ударам в створ ворот.

Именно "орлы" упустили первый момент в матче. Соу на 11-й минуте пробил с отскока, но кипер британцев Макгрегор уверенно поймал мяч. Вскоре Кнауфф проверил бдительность вратаря снова, ударом в ближний угол после флангового прорыва – снова сэйв.

"Рейнджерс" ответил попыткой Арибо. Нигериец подхватил мяч перед штрафной после фола и едва не закрутил в верхний угол ворот "Айнтрахта". За реакцию франкфуртцев на этот эпизод взялся Костич. Тем не менее, оба прострела серба хоть и были опасны, но цели не достигли.

Старт второй половины был за "Рейнджерс". Шотландский гранд пристрелился во время выпада Кента, чтобы впоследствии шокировать голом. На 57-й Джо Арибо подхватил мяч после падения защитника и хладнокровно реализовал выход лицом к лицу с Траппом – 0:1!

По инерции "синие" провели еще несколько атак, но франкфуртцы быстро пришли в себя. Да еще и вернулись в игру всего 12 минут спустя. Это Костич в очередной раз продрался по левому флангу и прострелил, а Рафаэль Борре сыграл на опережение на ближней стойке.

После обмена забитыми мячами команды начали играть гораздо осторожнее. В конце концов матч перешел в овертайм. Да и там "Айнтрахт" и "Рейнджерс" зажигали впереди очень редко, сосредоточившись на ликвидации угроз от соперника.

В конце концов судьбу противостояния пришлось выяснять в серии пенальти. 9 из 10 попыток в исполнении игроков обеих команд были идеальными. Промахнулся только один – хавбек "Рейнджерс" Аарон Рэмзи, неудачный удар которого ногами отразил Трапп. Этот эпизод и принес кубок Лиги Европы "Айнтрахту". Франкфуртцы завоевали второй евротрофей в истории после Кубка УЕФА-1980.