RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Рух" представлятиме Україну в Юнацькій лізі УЄФА

Фото: Команда U-19 "Руху" (facebook.com/ruhlviv)
Автор: Антон Федорців

Юнацька команда львівського "Руху" виборола путівку до Юнацької ліги УЄФА на сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

"Чорно-жовті" вперше в історії зіграють у єврокубках. Команда U-19 "Руху" фінішувала першою у Чемпіонаті юнацьких команд.

Керівництво львів'ян ініціювало проведення пропущених матчів першості, оскільки зберігала математичні шанси обійти лідера змагань – київське "Динамо" U-19. Для відвоювання гандикапу "Руху" потрібно було перемагати ровесників із "Інгульця" та "Колоса" в матчах у польському Сянку.

Після розгрому петровців (6:1) львів'яни розібралися і з "Колосом" (3:0). Під завісу першого тайму пенальті у ворота ковалівців реалізував Василь Руніч. На старті другої половини Остап Притула головою замкнув навіс Ляха, а під завісу поєдинку Даниїл Кондраков реалізував ще один одинадцятиметровий.

Нагадаємо, що франкфуртський "Айнтрахт" тріумфував у Лізі Європи після серії пенальті з "Рейнджерс".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФАУПЛЛіга чемпіонів