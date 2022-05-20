"Рух" представлятиме Україну в Юнацькій лізі УЄФА

Юнацька команда львівського "Руху" виборола путівку до Юнацької ліги УЄФА на сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

"Чорно-жовті" вперше в історії зіграють у єврокубках. Команда U-19 "Руху" фінішувала першою у Чемпіонаті юнацьких команд.

Керівництво львів'ян ініціювало проведення пропущених матчів першості, оскільки зберігала математичні шанси обійти лідера змагань – київське "Динамо" U-19. Для відвоювання гандикапу "Руху" потрібно було перемагати ровесників із "Інгульця" та "Колоса" в матчах у польському Сянку.

Після розгрому петровців (6:1) львів'яни розібралися і з "Колосом" (3:0). Під завісу першого тайму пенальті у ворота ковалівців реалізував Василь Руніч. На старті другої половини Остап Притула головою замкнув навіс Ляха, а під завісу поєдинку Даниїл Кондраков реалізував ще один одинадцятиметровий.