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"Рух" будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА

Новина українською →
Польша, Пятница 20 мая 2022 15:47
"Рух" будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА Фото: Команда U-19 "Руха" (facebook.com/ruhlviv)
Автор: Антон Федорцив

Юношеская команда львовского "Руха" завоевала путевку в Юношескую лигу УЕФА на сезон 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

"Черно-желтые" впервые в истории сыграют в еврокубках. Команда U-19 "Руха" финишировала первой в Чемпионате юношеских команд.

Руководство львовян инициировало проведение пропущенных матчей первенства, поскольку сохраняло математические шансы обойти лидера соревнований – киевское "Динамо" U-19. Для отвоевания гандикапа "Руху" нужно было побеждать сверстников из "Ингульца" и "Колоса" в матчах в польском Сянке.

После разгрома петровцев (6:1) львовяне разобрались и с "Колосом" (3:0). Под занавес первого тайма пенальти в ворота ковалевцев реализовал Василий Рунич. На старте второй половины Остап Притула головой замкнул навес Ляха, а под занавес поединка Даниил Кондраков реализовал еще один одиннадцатиметровый.

Напомним, что франкфуртский "Айнтрахт" триумфовал в Лиге Европы после серии пенальти из "Рейнджерс".

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