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Движение по Броварскому проспекту в Киеве будет частично ограничено до ноября: в чем причина

Киев, Пятница 25 октября 2024 20:03
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Движение по Броварскому проспекту в Киеве будет частично ограничено до ноября: в чем причина Фото: Киев (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Почти до конца ноября движение по Броварскому проспекту в направлении Броваров будет частично ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

УК "Киевавтодор" будет производить ремонт путепровода. Именно поэтому движение транспорта по Броварскому проспекту в правой полосе под ним в направлении Броваров будет ограничено.

Это ограничение будет действовать уже с субботы 26 октября. Оно продлится до 26 ноября.

Коммунальщики приносит извинения за временные неудобства и призывают водителей учесть эти ограничения при планировании маршрутов в течение указанного периода.

Движение по Броварскому проспекту в Киеве будет частично ограничено до ноября: в чем причина

Фото: ограничение движения Броварским проспектом, Киев (УК "Киевавтодор")

Также напомним, что в Киеве с 26 по 28 октября ограничат движение транспорта на мосту Метро . Понятно, что такое решение связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия моста.

К слову, движение по Северному мосту в Киеве уже ограничивали в связи с проведением благотворительного марафона в начале октября.

Кроме этого отметим, что водителей ждут некоторые изменения правил дорожного движения. Они вступят в силу уже 1 ноября. Узнайте нововведения в нашем материале.

Добавим, что новые правила будут действовать по всей Украине. Известно, что одна из них будет касаться изменений разрешенной скорости в зимний и летний период. Некоторые знаки будут изменены.

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Киев Метро
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