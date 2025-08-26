Ругинене стала премьером Литвы и первым делом поедет в Украину

Сейм Литвы утвердил кандидатуру Инги Ругинене на пост нового премьер-министра. Ее поддержали 78 депутатов из 141.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

В ходе заседания парламента за кандидатуру Ругинене проголосовали 78 депутатов, 35 были против и еще 14 воздержались.

После этого Ругинене должна будет не позднее чем через 15 дней представить парламенту свое правительство, утвержденное президентом, а также вынести на рассмотрение Сейма программу правительства.

Свои полномочия новое правительство получит только после того, как парламент утвердит новую программу.

"Безусловно, если говорить о внешней политике, то первыми визитами будут Украина и Польша. Это очень важно", - рассказала новая премьер.

Она также не уточнила, что именно будет делать в первую очередь на новой должности, поскольку ожидает работы по разным направлениям.

По ее словам, главным приоритетом станет утверждение правительственной программы, разработка детального плана действий и как можно более быстрое его воплощение. Перед голосованием в Сейме она отметила, что готова к сотрудничеству, готова слушать и учитывать мнения других.

"Мой стиль всегда заключался в командной работе. Я командный человек и призываю все фракции, независимо от взглядов и мнений, работать вместе как команда", - добавила Ругинене.