Ругинене стала премьером Литвы и первым делом поедет в Украину
Сейм Литвы утвердил кандидатуру Инги Ругинене на пост нового премьер-министра. Ее поддержали 78 депутатов из 141.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
В ходе заседания парламента за кандидатуру Ругинене проголосовали 78 депутатов, 35 были против и еще 14 воздержались.
После этого Ругинене должна будет не позднее чем через 15 дней представить парламенту свое правительство, утвержденное президентом, а также вынести на рассмотрение Сейма программу правительства.
Свои полномочия новое правительство получит только после того, как парламент утвердит новую программу.
"Безусловно, если говорить о внешней политике, то первыми визитами будут Украина и Польша. Это очень важно", - рассказала новая премьер.
Она также не уточнила, что именно будет делать в первую очередь на новой должности, поскольку ожидает работы по разным направлениям.
По ее словам, главным приоритетом станет утверждение правительственной программы, разработка детального плана действий и как можно более быстрое его воплощение. Перед голосованием в Сейме она отметила, что готова к сотрудничеству, готова слушать и учитывать мнения других.
"Мой стиль всегда заключался в командной работе. Я командный человек и призываю все фракции, независимо от взглядов и мнений, работать вместе как команда", - добавила Ругинене.
Отставка правительства Литвы
Напомним, 4 августа президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Гинтаутаса Палуцкаса.
При этом о своей отставке Палуцкас объявил еще 31 июля. Это произошло на фоне скандальных обысков в компании Dankora, которая, как предполагалась, связана с его семьей.