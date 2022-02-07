Рудык: власть генерирует заявления, наносящие колоссальный ущерб экономике

"Сделают ли наши военные все возможное? Да. Делает ли свою работу сейчас украинский парламент для того, чтобы каждый день, который нам дает потенциальную отсрочку в виде Олимпиады, был использован не зря? Нет. Рада ушла на каникулы и за последние полторы недели работы не приняла никакого законопроекта, который бы действительно усилил армию", - констатирует народный депутат.

По мнению Киры Рудык, перед лицом вторжения власти должны были бы объединиться внутри и выработать общую позицию с международными партнерами. А оппозицию преследуют, открывают политизированные дела, а партнеры слышат непродуманные заявления от президента.

"Сейчас власть банально теряет время и в этом самая большая проблема и угроза. Потому что вместо того, чтобы двигать государство вперед, вместо того чтобы вместе работать над обороноспособностью страны, сотрудничать с международными партнерами, не происходит ничего", - отмечает лидер "Голоса".

При этом на экономический, энергетический и ковидный кризисы власть банально не обращает внимания, пытается заговорить или обвиняет оппонентов или даже западных союзников.

"Власть не просто не способна решить кризисы, с которыми сталкивается наша страна, они сами создают новые. Наибольший ущерб нашей экономике наносит сейчас не потенциальное обострение, а заявление президента относительно государственного переворота. Его никто не опроверг и до сих пор наносит нашей стране вред, ведь не приходят международные инвесторы", - подчеркивает представитель оппозиции.