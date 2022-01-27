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Рудык: отсутствие коммуникации и действий со стороны власти только усугубляет панику в обществе

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Киев, Четверг 27 января 2022 10:54
Рудык: отсутствие коммуникации и действий со стороны власти только усугубляет панику в обществе Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

За напряжение в обществе ответственны украинские власти, которые либо никак не комментировали угрозу российского вторжения, либо делали противоположные заявления. И это все продолжается на фоне очевидного бездействия институтов: депутаты - на каникулах, президент снимает странные видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Голос", народного депутата Киры Рудык.

"В критических и угрожающих ситуациях власть должна быть честной и говорить одним голосом, чтобы не было противоречий. У нас все наоборот: одни представители говорят, что все будет хорошо, другие - что все будет плохо. И люди действительно не знают, кому верить. Президент, который говорит сначала, что будем жарить шашлыки, а потом - что, возможно, будет нападение со стороны Харькова", - объясняет представитель оппозиции.

При этом отсутствие каких-либо действий от власти лишь усугубляет это напряжение в обществе. Хотя шаги просты: парламент должен срочно взяться за законы, которые повышают обороноспособность, президент - мобилизовать резервистов, и все вместе выработать слаженную коммуникацию.

"Если даже в Верховной раде гуляет контраверсионная информация, просто представьте, что чувствуют украинцы. А мы должны быть уверены, что наша армия отработает и наш парламент сделал все возможное со своей стороны для того, чтобы поддержать войско. Таким образом мы все будем чувствовать себя лучше, будем знать, что все под контролем", - подчеркивает лидер "Голоса".

О внутренних конфликтах в партии и фракции "Голос", причинах падения рейтингов, перспективах участия в следующих выборах, а также о вероятности вторжения российских войск и борьбе с внутриукраинскими кризисами - читайте в интервью Киры Рудык РБК-Украина.

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Кира Рудик
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