Рудык: Украине нужно срочно пересмотреть экономические и энергетические отношения с Минском

"Есть большая разница между тем, что строит Лукашенко, что строит Путин и что строит сейчас Украина. Они строят "совок", мы строим будущее. И это никогда не изменится. Нам нужно двигаться, четко понимая, что мы движемся в противоположных направлениях. За год не было сделано даже попыток пересмотреть белорусский импорт, попыток ограничить наш экспорт, не было планов, каким образом мы будем выходить из экономического кризиса, в который попадем, если все наши связи с Беларусью прервутся", - заявила Рудык.

По ее словам, "Голос" еще год назад предложил пересмотреть экономические и энергетические отношения с Беларусью пока там действует режим Лукашенко. Кроме того, в Украину убегали и до сих пор бегут белорусы, которые хотят жить в демократической стране, но поддержка их здесь недостаточна.

Украине следует иметь четкую и детальную стратегию отношений с Беларусью и Россией, а не надеяться, что само пройдет, отмечает Рудык.

"Такая слепая вера в то, что, возможно, удастся договориться с диктаторами, все время приводит к огромному количеству украинских трагедий. Стратегия зарывание головы в песок, особенно в отношениях с нашими соседями, обречена на провал. Усиление украинской армии должно идти рука об руку с экономической безопасностью и с экономической стратегией", - резюмировала она.