Рудик: Україні потрібно терміново переглянути економічні та енергетичні відносини з Мінськом

"Є велика різниця між тим, що будує Лукашенко, що будує Путін і що будує зараз Україна. Вони будують "совок", ми будуємо майбутнє. І це ніколи не зміниться. Нам потрібно рухатися, чітко розуміючи, що ми рухаємося в протилежних напрямках. За рік не було зроблено навіть спроб переглянути білоруський імпорт, спроб обмежити наш експорт, не було планів, яким чином ми будемо виходити з економічної кризи, в яку потрапимо, якщо всі наші зв’язки з Білоруссю перервуться", - заявила Рудик.

За її словами, "Голос" ще рік тому запропонував переглянути економічні та енергетичні відносини з Білоруссю поки там діє режим Лукашенка. Крім того, до України тікали і досі тікають білоруси, які хочуть жити в демократичній країні, але підтримка їх тут недостатня.

Україні слід мати чітку і детальну стратегію відносин з Білоруссю і Росією, а не сподіватись, що саме минеться, наголошує Рудик.

"Така сліпа віра в те, що, можливо, вдасться домовитися з диктаторами, весь час приводить до величезної кількості українських трагедій. Стратегія заривання голови в пісок, особливо у відносинах з нашими сусідами, приречена на провал. Посилення української армії має йти рука об руку з економічною безпекою та з економічною стратегією", - резюмувала вона.