Рудык: Украина должна ужесточить свои претензии на членство в западном мире

"Запад, очевидно, устал от несоблюдения многочисленных обещаний о реформах. Выписанные американцами авансы не отработаны. Поэтому сейчас телефонный звонок между Байденом и Зеленским и приглашение в Белый дом только в июле - это максимум, на который могут рассчитывать украинские власти", - заявила Кира Рудык в колонке для издания Atlantic Council.

По ее мнению, следующая неделя лишь подчеркнет изъяны такой политики.

"Власть должна перейти от постоянных упреков к реформам. И вопрос "почему мы до сих пор не в НАТО?", нужно ставить прежде всего себе", - добавила она.

Рудык также отмечает, что правительству необходимо срочно восстановить доверие к системе судопроизводства и провести изменения в антикоррупционной сфере, а также осуществить реформу украинских правоохранительных органов и Службы безопасности. Нужно прекратить саботаж государственных закупок в оборонном секторе и активно защищать независимое корпоративное управление на государственных предприятиях.

"Если Украина хочет достичь прогресса в направлении интеграции в НАТО и ЕС, страна должна усилить свои претензии к членству в западном мире. Этого можно достичь лишь путем проведения достойных доверия реформ, которые отражают обязательства Украины перед международным сообществом, одновременно продвигая амбициозную национальную повестку дня преобразований в стране", - резюмировала Рудык.