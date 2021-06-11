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Рудык: Украина должна ужесточить свои претензии на членство в западном мире

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Киев, Пятница 11 июня 2021 12:24
Рудык: Украина должна ужесточить свои претензии на членство в западном мире Фото: Кира Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Расстановка приоритетов в США, в частности встреча Джозефа Байдена с Владимиром Путиным в Женеве, а уже потом официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, свидетельствует о весомых недостатках внешней политики Украины.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Запад, очевидно, устал от несоблюдения многочисленных обещаний о реформах. Выписанные американцами авансы не отработаны. Поэтому сейчас телефонный звонок между Байденом и Зеленским и приглашение в Белый дом только в июле - это максимум, на который могут рассчитывать украинские власти", - заявила Кира Рудык в колонке для издания Atlantic Council.

По ее мнению, следующая неделя лишь подчеркнет изъяны такой политики.

"Власть должна перейти от постоянных упреков к реформам. И вопрос "почему мы до сих пор не в НАТО?", нужно ставить прежде всего себе", - добавила она.

Рудык также отмечает, что правительству необходимо срочно восстановить доверие к системе судопроизводства и провести изменения в антикоррупционной сфере, а также осуществить реформу украинских правоохранительных органов и Службы безопасности. Нужно прекратить саботаж государственных закупок в оборонном секторе и активно защищать независимое корпоративное управление на государственных предприятиях.

"Если Украина хочет достичь прогресса в направлении интеграции в НАТО и ЕС, страна должна усилить свои претензии к членству в западном мире. Этого можно достичь лишь путем проведения достойных доверия реформ, которые отражают обязательства Украины перед международным сообществом, одновременно продвигая амбициозную национальную повестку дня преобразований в стране", - резюмировала Рудык.

Напомним, на этой неделе состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. В ходе разговора американский президент пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.

РБК-Украина писало, что украинский вопрос станет одной из тем переговоров на российско-американском саммите в Женеве.

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