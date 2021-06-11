Рудик: Україна повинна посилити свої претензії на членство у західному світі

Розстановка пріоритетів у США, зокрема зустріч Джозефа Байдена з Володимиром Путіним у Женеві , а вже потім офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому, свідчить про вагомі вади зовнішньої політики України.

"Захід, очевидно, втомився від недотримання Україною численних обіцянок про реформи. Виписані американцями аванси не відпрацьовані. Тож наразі телефонний дзвінок між Байденом та Зеленським та запрошення до Білого дому лише в липні - це максимум, на який може розраховувати українська влада", - заявила Кіра Рудик у колонці для видання Atlantic Council.

На її думку, наступний тиждень лише підкреслить вади такої політики.

"Влада має перейти від постійних докорів до реформ. І питання "Чому ми досі не в НАТО?", потрібно ставити насамперед собі", - додала вона.

Рудик також наголошує: уряду необхідно терміново відновити довіру до системи судочинства та провести зміни в антикорупційній сфері, а також здійснити реформу українських правоохоронних органів та Служби безпеки. Потрібно припинити саботаж державних закупівель в оборонному секторі та активно захищати незалежне корпоративне управління на державних підприємствах.

"Якщо Україна бажає досягти прогресу у напрямку інтеграції до НАТО та ЄС, країна повинна посилити свої претензії на членство у західному світі. Цього можна досягти лише шляхом проведення гідних довіри реформ, які відображають зобов'язання України перед міжнародним співтовариством, одночасно просуваючи амбітний національний порядок денний перетворень у країні", - резюмувала Рудик.