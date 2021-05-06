Рудык: Украина должна оставаться последовательным партнером для США

"Сегодня очень важно подтвердить нашим партнерам из США приверженность Украины демократическим ценностям и обеспечить осуществление необходимых реформ. Во время своего визита в Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией, вопросов корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформы судебной власти. Такие предостережения наших союзников являются не напрасными. Ведь сегодня украинская власть осуществила разворот на 180 градусов по всем этим направлениям", - заявила Кира Рудык.

Она подчеркнула, что абсолютно неприемлемой является ситуация, когда накануне визита Блинкена правительство решило уничтожить корпоративное управление в НАК "Нафтогаз". К тому же немало остается вопросов к Генеральной прокуратуре, к реформированию службы безопасности Украины.

"Мы были свидетелями системного давления на антикоррупционную инфраструктуру, на Национальный банк и имитации судебной реформы, которая так и не началась", - добавила Рудык.

По ее словам, украинской власти пора вернуться на "рельсы" курса реформ, с которых она сошла раньше.

"Ведь наши американские партнеры готовы нам оказывать военную, дипломатическую и финансовую помощь. Правительство же вместо этого лишь замыливает глаза нашим союзникам о преданности предоставленным обещаниям по реализации программы реформ", - резюмировала Рудык.