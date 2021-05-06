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В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 11:18
В "Голосе" прогнозируют сложный разговор Зеленского с Блинкеном Фото: Андрей Осадчук (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном будет сложным.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук, который был на встрече глав депутатских фракций с американской делегацией.

"Партия "Голос" заверила, что со своей стороны мы будем продолжать поддерживать все евроинтеграционные инициативы, но так же будем дальше давить на президента Зеленского и "Слуг народа" для того, чтобы они придерживались заявленных обещаний осуществления реформ и элементарных правил этики. То, что происходило с "Нафтогазом" и во многих вопросах, как, например, Татарова, является абсолютно неприемлемым. Американская сторона это понимает, поэтому, думаю, что президента Зеленского ожидает достаточно сложный разговор с Блинкеном", - заявил Осадчук.

Кроме того, по его словам, встреча с главами депутатских фракций показала, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии. Но с другой глобальной темой - борьбой с коррупцией, Украина должна разобраться сама.

"Государственный секретарь четко артикулирует о том, что у Украины есть две огромные проблемы - война с Россией и война с коррупцией. В решении первой проблемы - войны с Россией у Украины есть партнеры и нас заверили в неизменности позиции США и готовности биться за Украину до конца. И это не только позиция Соединенных Штатов, но и также наших партнеров по НАТО и ЕС. Со второй проблемой Украина должна разбираться сама. Мы имеем достаточно ресурсов, понимание и желание того, что надо менять, но все вопросы по судебной реформе, по реформе правоохранительных органов до сих пор остаются открытыми", - добавил заместитель председателя партии "Голос".

Также он отметил, что американцы отдельно озвучили вопросы корпоративного управления "Нафтогазом" и кадровые ротации там.

Напомним, сегодня визитом в Киеве находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее РБК-Украина публиковало подробную программу визита.

Этим утром американская делегация встречалась с главами депутатских фракций, затем состоялась встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, позже запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

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